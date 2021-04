Filho de Lance Armstrong detido por alegada agressão sexual a uma menor

Não têm sido fáceis os últimos tempos para Lance Armstrong. Depois de ter caído em desgraça e perdido os seus títulos devido a um escândalo de doping, o antigo ciclista norte-americano viu agora o filho, Luke Armstrong, ser detido por uma suposta agressão sexual a uma menor.





Segundo as autoridades, a jovem acusa o filho de Armstrong de abusar sexualmente dela depois de uma festa em Austin, no Texas, em 2018. Na altura Luke tinha 18 anos e ela 16, sendo por isso menor de idade.O advogado do sete vezes consecutivas vencedor da Volta a França - perdeu todos os títulos - referiu que a relação entre Luke e a jovem foi consentida e que durou, inclusivamente, dois meses. "O que aconteceu há três anos não foi uma agressão sexual. Foi uma relação consentida depois da qual cada um deles seguiu caminhos diferentes. Estas acusações não deviam ter sido apresentadas, muito menos três anos depois", referiu Randy Leavitty.A jovem contou à polícia que pediu a Luke que a fosse buscar a uma festa porque tinha bebido e não podia conduzir. Diz que acordou depois num sofá na casa onde o filho de Armstrong vivia e de ter sido abusada sexualmente.