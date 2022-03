Filippo Ganna vence contrarrelógio de abertura do Tirreno-Adriático

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista italiano Filippo Ganna (INEOS), campeão mundial da especialidade, venceu esta segunda-feira o contrarrelógio de abertura do Tirreno-Adriático, de que é o primeiro líder da geral após bater o belga Remco Evenepoel (QuickStep-Alpha Vinyl).



O campeão do mundo, de 25 anos, 'voou' a uma média de 54,6 quilómetros por hora, o único acima dos 54, e cumpriu os 13,9 quilómetros com partida e chegada em Lido di Camaiore em 15.17 minutos, batendo por 10 segundos Evenepoel, segundo, e o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), terceiro a 17.

É a segunda vez que Ganna vence um 'crono' no Tirreno-Adriático, já o tendo feito em 2020, e é já o terceiro exercício contra o relógio em que triunfa em 2022, depois de um na Étoile de Bessèges e do prólogo da Volta à Provença.

A prova do tridente marca o primeiro duelo entre Evenepoel e Pogacar, os dois 'prodígios' do ciclismo mundial que até hoje nunca se tinham defrontado no pelotão de elite numa mesma corrida.

Hoje, foi o belga o mais rápido, no primeiro de sete dias de corrida da 57.ª edição, em que Nelson Oliveira (Movistar) esteve em bom plano, com o 16.º melhor tempo, a 43 segundos do vencedor.

Ruben Guerreiro (EF Education -- Easy Post) marcou o 78.º registo, a 1.19 minutos de Ganna.

Na terça-feira, a segunda etapa liga Camaiore a Sovicille em 219 quilómetros, com 2.144 metros de acumulado vertical no traçado.