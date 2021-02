Foco em França e nos Emirados

A UCI vai esperar até março para proceder a uma eventual reformulação no calendário internacional, à semelhança do que aconteceu em 2020. Para já, muitas provas foram adiadas (como a Volta ao Algarve) e outras anuladas, que estavam agendadas para fevereiro, pelo que o foco este mês vai estar sobretudo em França, onde se vão realizar algumas corridas, e nos Emirados, onde no dia 21 começa a Volta a este país.

Depois do GP Marseillaise, no domingo, França vai ser palco já a partir de amanhã da primeira prova por etapas, a Etoile de Bessèges, que contará com alguns nomes sonantes, como Egan Bernal e Geraint Thomas (Ineos). * a.p.m.