Francesas Groupama-FDJ e Arkéa-B&B Hotels confirmadas na Volta ao Algarve

As francesas Groupama-FDJ e Arkéa-B&B Hotels vão estar na 50.ª Volta ao Algarve, anunciou esta quarta-feira a organização da prova que vai decorrer entre 14 e 18 de fevereiro do próximo ano.

As duas formações gaulesas juntam-se no pelotão à alemã BORA-hansgrohe e à holandesa dsm-firmenich, as outras duas equipas do WorldTour, a primeira divisão do ciclismo mundial, já confirmadas.

A Groupama-FDJ é uma das equipas com maior historial na Volta ao Algarve, já que, em 2024, cumprirá a 15.ª participação, e nona consecutiva, na única corrida portuguesa por etapas da categoria do escalão ProSeries.

Stefan Küng venceu duas vezes o contrarrelógio de Lagoa (2023 e 2019), David Gaudu impôs-se no alto da Fóia (2022), Benoit Vaugrenard ganhou em Albufeira (2010) e Bernhard Eisel somou três triunfos na 'Algarvia', em Tavira (2005), Lagos (2006) e Albufeira (2005).

Já a Arkéa-B&B Hotels vai estar pela quarta vez consecutiva na Volta ao Algarve, tendo como grande destaque o triunfo no alto do Malhão de Élie Gesbert, em 2021, ano em que ganhou também coletivamente.

A 50.ª Volta ao Algarve vai decorrer entre 14 e 18 de fevereiro de 2024.