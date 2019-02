Francisco Campos vence segunda etapa em prova da Taça das Nações

O ciclista português Francisco Campos venceu esta terça-feira ao 'sprint' a segunda etapa do Tour de l'Espoir, corrida da Taça das Nações que atravessa os Camarões e conta com a participação da seleção portuguesa de sub-23.Campos, de 21 anos, completou os 102,3 quilómetros da tirada em Douala em 2:09.56 horas, batendo sobre a meta o eritreu Natnael Tesfatsion, segundo classificado, e o japonês Shoi Matsuda, terceiro, ambos com o mesmo tempo.Carlos Salgueiro foi 30.º colocado, a dois segundos do companheiro de seleção, o mesmo tempo de Gonçalo Carvalho, 39.º, enquanto Jorge Magalhães (43.º), Pedro Miguel Lopes (51.º) e Gonçalo Leaça (54.º) chegaram 12 segundos depois do vencedor.Na classificação geral, Salgueiro continua a ser o ciclista português mais bem posicionado, no 10.º posto, a 28 segundos do líder, o eritreu Natnael Mebrahtom, o mesmo tempo de Gonçalo Carvalho, que é 11.º.Francisco Campos é 12.º classificado, a 36 segundos do comandante, enquanto Jorge Magalhães, Pedro Miguel Lopes e Gonçalo Leaça seguem a 38, na 13.ª, 14.ª e 15.ª posições, respetivamente.Na terceira etapa, marcada para quarta-feira, os ciclistas enfrentam uma ligação de 68,3 quilómetros, entre Nkongsamba e Dschang.