Frederico Figueiredo 10.º na Volta a Antalya

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista português Frederico Figueiredo (Sabgal-Anicolor) foi este sábado 10.º classificado na terceira de quatro etapas da Volta a Antalya, ganha pelo italiano Davide Piganzoli (Polti Cometa), que chegou isolado e assumiu a liderança na prova turca.

Os 133,4 quilómetros entre Kemer e Tahtali, em registo de alta montanha, foram cumpridos pelo transalpino em 03:30.03 horas, batendo os compatriotas Alessandro Pinarello por 14 segundos e Eduardo Zambanini por 18.

Frederico Figueiredo foi o melhor português, chegando em 10.º, a 36 segundos, subindo 28 posições, para 25.º, a 02,03 minutos.

Em sentido inverso, José Sousa partiu para a tirada em sexto, porém chegou a distantes 18.58 minutos da liderança, em 111.º, caindo assim 60 degraus, para 66.º, a 19.07.

A Volta a Antalya termina no domingo, com 183,9 quilómetros de uma tirada com início e fim na cidade turca que dá nome à competição.