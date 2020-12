Frederico Figueiredo vai correr pela Efapel nas duas próximas temporadas

O ciclista português Frederico Figueiredo, terceiro classificado da edição especial da Volta a Portugal, vai representar a Efapel nas próximas duas épocas, foi esta segunda-feira anunciado.

"Frederico Figueiredo é a próxima cartada a ser jogada pela equipa profissional de ciclismo Efapel, com contrato assinado por duas temporadas. Para Rúben Pereira, diretor desportivo da formação de Ovar, este será claramente um reforço de peso para a estrutura da equipa, principalmente quando o terreno começar a inclinar", pode ler-se no comunicado da formação de Ovar.

O trepador, de 29 anos, deu esta época um salto no seu percurso profissional, ao vencer o Grande Prémio Joaquim Agostinho e ao subir ao pódio no final da edição especial da prova rainha do calendário nacional, em que foi segundo classificado atrás do vencedor Amaro Antunes (W52-FC Porto) durante seis dias.

Após quatro temporadas a representar a equipa de Tavira, nas suas variantes de Sporting-Tavira (2017-2019) e Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel (2020), e de ter assumido a liderança do conjunto algarvio nas últimas três edições da Volta, o ciclista de São João de Ver muda-se para a Efapel para partilhar o estatuto de chefe de fila com António Carvalho, substituindo Joni Brandão, que rumou à W52-FC Porto.

"Representar a Efapel será um desafio aliciante e com grande responsabilidade, onde irei trabalhar com o máximo de profissionalismo para ajudar a equipa a atingir os seus objetivos", assegurou Fred, citado na nota.

Trepador de créditos reconhecidos, Figueiredo, que começou a sua carreira na Rádio Popular-Boavista (2014-2016), foi ainda quinto classificado na Volta de 2018, a mesma posição que ocupou na Volta a Castela e Leão (2017) ou no Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela (2019).

Na edição especial da Volta a Portugal, que decorreu entre 27 de setembro e 05 de outubro, foi ainda segundo classificado nas duas etapas mais emblemáticas, a Senhora da Graça e a Torre, respetivamente atrás de Amaro Antunes e Joni Brandão.