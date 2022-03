Frederico Figueiredo vence isolado Clássica Aldeias do Xisto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista português Frederico Figueiredo (Glassdrive-Q8-Anicolor) venceu este domingo a quinta Clássica Aldeias do Xisto, cortando a meta isolado após um ataque a 300 metros da meta, na aldeia Ferraria de São João.

Figueiredo, de 30 anos, concluiu os 144,8 quilómetros entre Sobral de São Miguel e Ferraria de São João, no concelho de Penela, Coimbra, em 3:45.19 horas, batendo o campeão nacional, José Neves (W52-FC Porto), segundo a seis segundos, e Henrique Casimiro (Efapel), terceiro a 12.

A subida até à meta, de 5.400 metros a uma inclinação média de 7,2%, foi o ponto chave do dia, que não teve grandes tentativas de fuga, além de três ciclistas que arriscaram a solo, sem qualquer sucesso.

Figueiredo, Neves e Casimiro assumiram a vontade de tentar ganhar a clássica e foi aí que o homem da Glassdrive-Q8-Anicolor se destacou, a 300 metros do fim, sem que ninguém conseguisse igualá-lo.

No final, agradeceu "o trabalho da equipa, especialmente do Fábio Costa, que esteve excecional", assim como o facto de ter recebido a informação de vento frontal, que lhe permitiu surpreender os adversários e "dar a primeira vitória a este projeto", no caso à equipa que corria até ao final de 2021 como Efapel, patrocinador que se 'mudou' para outra formação.

O dia serviu ainda para confirmar o triunfo de Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO), quarto no dia, na Taça de Portugal, o que faz pelo segundo ano seguido, à frente de Daniel Freitas (Rádio Popular-Paredes-Boavista), segundo, e Rafael Silva (Efapel), terceiro.