Froome e o fim da Sky: «Vamos encontrar outro patrocinador»

O britânico Chris Froome, quatro vezes vencedor da Volta a França (2013, 2015, 2016 e 2017), está confiante que o ano de 2019 será o melhor de sempre para a Sky ao nível desportivo. Mas também comentou a eventual retirada do canal como sponsor em 2020, acreditando que outra solução poderá aparecer durante a próxima época."Acredito que vamos encontrar outro patrocinador", sustentou o ciclista de 33 anos.Refira-se que a mais forte equipa do pelotão internacional venceu seis das últimas sete edições do Tour, pois para além de Froome, Bradley Wiggins (2012) e Geraint Thomas (campeão em título) também atingiram a glória.Só que a venda do canal britânico à norte-americana Comcast poderá levar à extinção da equipa de ciclismo, pois os novos administradores não querem continuar a gastar tanto dinheiro, pois o orçamento ronda os 35 milhões de euros anuais.Já o retirado campeão do Tour ((2007 e 2009) Alberto Contador, comentador da Eurosport, desdramatizou o fim da Sky enquanto sponsor: "Não é uma surpresa que a Sky se vá, pois já leva nove anos como patrocinador de uma das melhores equipas de sempre, havendo um natural desgaste. Tomara que todos os patrocinadores se aguentassem tanto tempo no pelotão e com tantos êxitos."