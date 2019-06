Froome vai falhar a Volta a França

Chris Froome está de fora do Tour. O ciclista britânico da Team Sky caiu durante o reconhecimento da 4.ª etapa do Critério do Dauphiné, um contrarrelógio individual na cidade de Roanne. Segundo o manager da equipa, fraturou o fémur, falhando assim a prova rainha do ciclismo.Chris Froome, quatro vezes vencedor da Volta a França, foi transportado para o hospital de Roanne mas depois levado de helicóptero para o hospital de Saint-Etienne.A queda aconteceu quando Froome fazia o reconhecimento do percurso do contrarrelógio da quarta etapa, um percurso de 26,1 quilómetros a oeste da cidade de Roanne, situada na região centro-este de França.Froome ocupava o oitavo lugar da classificação do Critério do Dauphiné, a 24 segundos do líder, o belga Dylan Teuns.Vencedor da Volta a França em 2013, 2015, 2016 e 2017, o britânico ganhou o Dauphiné em três ocasiões.