Fuglsang é o novo camisola amarela do Dauphiné

A penúltima etapa do Critério do Dauphiné, com uma chegada em alta montanha, provocou uma 'revolução' na classificação da prova, que levou o ciclista dinamarquês Jakob Fuglsang, da Astana, à camisola amarela.Fuglsang foi o segundo a chegar a Pipay, depois muito ter feito para ganhar a tirada, sendo apenas incapaz de suster a arrancada final, nos últimos 200 metros, do holandês Wout Poels, aqui promovido chefe de fila da Ineos, depois do grave acidente do bitânico Chris Froome.A uma etapa do fim, Fuglsang tem oito segundos de avanço sobre o britânico Adam Yates, da Mitchelson, 20 segundos sobre o norte-americano Tejay van Garderen (EF Education First) e 21 sobre o alemão Emanuel Buchmann (BORA-Hansgrohe).Previa-se muito dura a ligação de 133,5 quilómetros de Saint-Genix-les-Villages a Pipay, e assim foi, com Adam Yates, o anterior líder, sempre alvo de ataques da concorrência.Um dos que merece destaque é, sem dúvida, Poels, galvanizado pela situação de Froome. Com uma arrancada final portentosa, passa a estar a 28 segundos de Fuglsang e mostra que no Tour será certamente o 'tenente' de Geraint Thomas, que ultima a sua preparação na outra equipa da Ineos, que corre na Volta à Suíça.Numa etapa com muita chuva e piso molhado, Fuglsang foi o que conseguiu atacar no momento certo, a dois quilómetros da meta, sem resposta por parte de Adam Yates ou do francês Thibaut Pinot.Para trás, ficavam o francês Romain Bardet (13 segundos), o colombiano Nairo Quintana (46 segundos) e o australiano Richie Porte (46 segundos também), ciclistas com pretensões para o Tour, que arranca dentro de menos de três semanas.O português José Gonçalves (Katusha) chegou em 75.º e perdeu 24.18 minutos. Na geral, desceu cinco lugares, para 69.º, a 46.54.No domingo, termina o Dauphiné com uma etapa entre Cluses e Champéry, na Suíça. É uma etapa 'compacta', de 113,5 quilómetros, com sete contagens de montanha, sendo a última dessas escaladas a dois quilómetros da chegada.