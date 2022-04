Gabriel Rojas vence em São Macário na Volta a Portugal do Futuro/2.º Grande Prémio CMTV

O costa-riquenho Gabriel Rojas (Essax) venceu este sábado a terceira etapa da Volta a Portugal do Futuro/2.º Grande Prémio CMTV, que terminou em subida, na Serra de São Macário, em São Pedro do Sul.Rojas assumiu também a liderança da prova, partindo para a derradeira tirada, este domingo, com passagem na serra da Estrela, com 11 segundos de avanço para Hélder Gonçalves (Kelly/Simoldes/UDO) e 13 sobre o espanhol David Delgado (Bicicletas Rodríguez Extremadura).