García de Mateos e Edgar Pinto no top-10 do primeiro dia da Volta às Astúrias

O espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo Louletano) foi esta sexta-feira sétimo classificado na primeira etapa da Volta às Astúrias em bicicleta, conquistada pelo colombiano Carlos Quintero (Manzana Postobon), enquanto Edgar Pinto (W52-FC Porto) foi oitavo.Quintero cumpriu os 179,2 quilómetros entre Oviedo e Pola de Lena em 4:16.51 horas, seguido do venezuelano Orluis Aular (Matrix Powertag), segundo, e do equatoriano Richard Carapaz (Movistar), terceiro.Mateos e Pinto entraram no 'top 10', com o mesmo tempo do vencedor, sendo que ocupam as oitava e nona posições da geral, respetivamente, enquanto o melhor posicionado da Rádio Popular-Boavista, Luís Gomes, é 14.º.Entre os 27 corredores que chegaram com o mesmo tempo do vencedor, Luís Fernandes (Aviludo Louletano) foi 16.º, o espanhol Antonio Gomez (Rádio Popular-Boavista) foi 23.º, Joaquim Silva (W52-FC Porto) 25.º e David Rodrigues, também dos 'axadrezados', 26.º.Na espanhola Burgos-BH, Ricardo Vilela acabou em 34.º, a 39 segundos, enquanto José Neves foi 50.º, a 1.20 minutos, Daniel Viegas (Kometa Cycling Team) foi 82.º, a 6.14, e Paulo Silva, da equipa guineense Guerciotti-Kiwi Atlántico, cortou a meta em 97.º, mais de 13 minutos depois do vencedor.No sábado, a segunda de três etapas liga Soto de Ribera a Cangas del Narcea ao longo de 171,3 quilómetros, com o Alto del Acebo, uma subida de primeira categoria, como principal teste aos candidatos à vitória final.