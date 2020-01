Garmin vai apoiar a EFAPEL

Apostada em cimentar a sua posição no mundo do ciclismo, a Garmin anunciou esta sexta-feira um acordo de patrocínio com a equipa EFAPEL, no qual estarão previstos benefícios para os atletas da formação de Ovar, a começar pela cedência de auxiliares de treino TACX até a condições especiais para aquisição de outros equipamentos do portefólio da marca.





Já vinculada a várias equipas do pelotão internacional, nomeadamente a espanhola Movistar, a Garmin chega agora ao território português, associando-se a uma equipa que tem Jóni Brandão, António Carvalho e Tiago Machado como grandes referências para a nova temporada.