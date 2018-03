Depois de terem feito história no Campeonato do Mundo de elites de pista, com a obtenção dos melhores resultados de sempre para Portugal nesta prova, os gémeos Ivo (prata na perseguição) e Rui Oliveira vão agora focar-se nas provas de estrada.Ao serviço da equipa norte-americana Axeon, liderada por Axel Merckx, filho de Eddie Merckx, os portugueses, acompanhados por João Almeida (chegou à equipa esta temporada) participam esta semana em duas clássicas na Bélgica. A primeira, quarta-feira, aDanilith Nokere – Koerse, a segunda, na sexta-feira, a Handzame Classic.

Autor: Ana Paula Marques