Geoghegan Hart bisa na Volta aos Alpes e reforça liderança

O ciclista britânico Tao Geoghegan Hart reforçou esta terça-feira a liderança da Volta aos Alpes, conquistando a segunda vitória consecutiva na segunda etapa da prova, um dos derradeiros 'testes' antes da Volta à Itália.

Apoiado por uma INEOS irrepreensível, que anulou todas as tentativas de fuga com um grande trabalho, o vencedor do Giro2020 deixou hoje um sério aviso aos pretendentes à camisola rosa da próxima Volta a Itália, ao ganhar com evidente facilidade no final dos 165,2 quilómetros ondulados entre Reith im Alpbachtal, na Áustria, e Ritten, em Itália.

Geoghegan Hart cortou a meta após 3:57.42 horas, à frente de um duo da Bahrain-Victorious, o australiano Jack Haig, segundo com o mesmo tempo do vencedor, e o colombiano Santiago Buitrago, terceiro a dois segundos.

O final da segunda etapa da Volta aos Alpes ficou marcado pela queda do austríaco Felix Gall (AG2R), o segundo da geral, que 'deslizou' pelo chão no momento da aceleração do britânico da INEOS, e perdeu terreno na luta pela camisola verde.

Agora, Geoghegan Hart lidera a Volta aos Alpes com 18 segundos de vantagem sobre Gall, com o também britânico Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) no terceiro lugar, a 22 segundos.

O corredor de 28 anos parece estar de regresso à sua melhor versão, depois de duas temporadas completamente 'desluzidas', em que não somou qualquer triunfo -- a 'seca' durou entre o Giro2020 e a Volta à Comunidade Valenciana, onde conquistou a primeira das suas três vitórias de 2023.