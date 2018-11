Geraint Thomas aprende beisebol de amarelo

O vencedor do Tour, Geraint Thomas, é uma das estrelas do pelotão mundial que se encontra no Japão para participar no Critério de Saitama, um evento que é tudo menos uma competição. Tem como objetivo principal levar o ciclismo a locais mais ‘distantes’ no globo, numa política de globalização da modalidade.Face a este espírito, os ciclistas que mais se destacaram ao longo da época viajam então até ao Oriente e, para além de marcarem presença, mais simbólica do que outra coisa, na corrida propriamente dita, participam em outros eventos à margem do ciclismo: foi o que aconteceu com o beisebol.O britânico da Sky, equipado a rigor, ou seja, de amarelo, numa alusão ao título em França, experimentou um outro desporto, num evento em que também estiveram o campeão do Mundo, o espanhol Alejandro Valverde, e ainda Alberto Contador (de barba, tal como Valverde), este já retirado do ciclismo.