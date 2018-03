Continuar a ler

Na geral, Thomas subiu à liderança, destronando o australiano Patrick Bevin, da BMC, equipa que venceu o contrarrelógio por equipas da etapa inaugural e que mantém o belga Greg Van Avermaet na segunda posição, com o mesmo tempo do britânico.Na terceira posição está agora o britânico Chris Froome, a três segundos do seu companheiro da Sky, equipa que tem ainda o polaco Michal Kwiatkowski, vencedor da Volta ao Algarve, a fechar o top-5, a nove segundos.José Gonçalves (Katusha-Alpecin) foi o melhor português na etapa, na 25.ª posição, a 36 segundos de Roglic, enquanto Nelson Oliveira (Movistar) terminou a 3.55, na 58.ª posição.Na geral, José Gonçalves subiu ao 32.º lugar, a 1.41 minutos de Thomas, e Nelson Oliveira caiu para 53.º, a 4.29.A quarta etapa disputa-se no sábado, num percurso de 219 quilómetros, entre Foligno e Sarnano-Sassotetto, onde a meta coincide com o final de uma subida de 14,2 quilómetros com uma pendente média de 5,8%.