Geraint Thomas explica como passou as férias: «Estive bêbado em 12 das 14 noites»

Geraint Thomas esteve de férias e não se poupou. O ciclista de 37 anos da Ineos contou numa entrevista ao jornal inglês 'The Times' que se divertiu à grande. "Penso que estive bêbado em 12 das 14 noites", atirou o corredor, que este ano perdeu a camisola rosa no Giro para Primoz Roglic antes da última etapa, no Monte Lussari.Thomas pretende continuar a sua carreira de ciclista profissional no World Tour até 2025, até aos 39 anos. "O espectáculo continua. Vão ter de me aguentar mais dois anos. A Ineos é a minha segunda casa, adoro competir em cima da bicicleta e nunca pensei fazer outra coisa. Agora vou decidir em que provas vou competir na próxima temporada", explicou o galês, depois de renovar o contrato.O corredor vai partilhar a liderança da Ineos com o espanhol Carlos Rodríguez, cuja renovação deverá ser oficializada nos próximos dias.