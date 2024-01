Geraint Thomas inicia temporada de 'dobradinha' Giro-Tour na Volta ao Algarve

Geraint Thomas, vice-campeão do Giro2023 e vencedor do Tour2018, vai estar na 50.ª Volta ao Algarve, confirmou hoje o ciclista britânico da INEOS, adiantando que irá estar na Volta a Itália e na Volta a França.

Num 'direto' na rede social Instagram, o carismático ciclista galês, de 37 anos, revelou que iria iniciar a temporada na 'Algarvia', prova que venceu em 2015 e 2016 e que este ano decorre entre 14 e 18 de fevereiro.

"Basicamente, vou correr o Giro e o Tour. Queria mesmo regressar ao Giro depois do ano passado [em que perdeu a camisola rosa no contrarrelógio da penúltima etapa] e dar tudo por tudo. E obviamente o Tour, que não gostei de falhar no ano passado [...]. Vai ser um desafio enorme, porque nunca o fiz [a 'dobradinha'] antes", reconheceu.

Figura incontornável do pelotão internacional, Thomas esteve nas duas primeiras grandes Voltas do calendário em 2017, mas desistiu em ambas.

"Espero que desta vez corra melhor. É um grande desafio, é a minha 18.ª época como profissional, por isso penso que preciso de 'agitar as coisas'. É, certamente, algo que me tirará da cama de manhã", reforçou.

Vencedor do Tour2018 e vice-campeão no ano seguinte -- foi também terceiro classificado em 2022 -, o galês renovou contrato com a INEOS até ao final de 2025, depois de ter sido segundo na última Volta a Itália, a apenas 14 segundos do esloveno Primoz Roglic, numa edição em que o português João Almeida foi terceiro.

"Depois do ano passado, já estava na minha cabeça voltar ao Giro, mas a equipa também sugeriu o Tour. Então, eu disse 'por que não os dois?'. Sepp Kuss [vencedor da Vuelta] fez três [grandes Voltas] no ano passado, [foi] um trabalho e tanto. Normalmente, sou alguém que faz um 'brilharete', engorda alguns quilos e pronto. O período entre o Giro e o Tour será, portanto crucial, e depois temos também os Jogos Olímpicos [Paris2024]", notou.

A Volta a Itália decorre entre 04 e 26 de maio, com a 'Grande Boucle' agendada de 29 de junho a 21 de julho.