Geraint Thomas renova por mais duas temporadas com a INEOS

O ciclista britânico Geraint Thomas, vencedor da Volta a França em 2018, renovou contrato com a INEOS por mais duas temporadas, anunciou esta segunda-feira a equipa britânica.

O contrato do experiente galês de 35 anos com a formação britânica terminava no final deste ano e as 'demoradas' negociações, que começaram ainda no verão, para a renovação do vínculo foram, finalmente, bem-sucedidas, com Thomas a assinar por mais duas temporadas.

"Estou super entusiasmado pelos últimos anos da minha carreira com a equipa. Vai ser divertido -- isso é o mais importante. As pessoas perguntam-me repetidamente qual será o meu papel e, obviamente, quero continuar a ganhar, mas pertencer a uma equipa vencedora e divertir-me com alguns dos melhores companheiros que já tive é importante", assumiu Thomas.

O papel de 'G', como é conhecido no pelotão, na INEOS na próxima temporada causou um impasse na negociação do novo contrato, uma vez que o galês não deve ser uma das apostas da formação britânica para as grandes Voltas.

Embora hoje tenha reconhecido esperar "um papel importante" no Tour, Thomas enfrenta a concorrência, entre outros, do colombiano Egan Bernal, vencedor do Tour2019 e do Giro2021, do equatoriano Richard Carapaz, campeão olímpico de fundo em Tóquio2020, vencedor do Giro2019 e terceiro classificado na última Volta a França, e do compatriota Tao Geoghegan Hart, o 'maglia rosa' do Giro2020.

O primeiro galês a vencer a Volta a França tem tido resultados modestos nas grandes Voltas desde que foi vice-campeão do Tour, atrás de Bernal, em 2019.

Profissional desde 2007, Thomas integra a equipa britânica desde a sua fundação, em 2010, então com o nome de Sky.

"O 'G' está connosco desde o início. Ganhou as corridas mais importantes, foi mentor dos mais jovens, tem sido um brilhante embaixador da modalidade e ajudou a inspirar inúmeras pessoas a subir a uma bicicleta. Nós sabemos -- e ele sabe -- que há mais para vir. Ele está desejoso de novos sucessos ao mais alto nível e a próxima época será uma verdadeira luta", antecipou o diretor adjunto da INEOS, Rod Ellingworth.