Gerard Armillas reforça EFAPEL

O ciclista espanhol Gerard Armillas, ex-Team Compak, vai reforçar a EFAPEL na próxima época, iniciando a sua primeira experiência no estrangeiro, anunciou esta quarta-feira em comunicado a formação portuguesa.





"Natural de Barcelona e com 24 anos, Gerard Armillas é um jovem corredor de grande estrutura e ainda em plena evolução, que vai ter um importante papel de trabalho para toda a equipa. Considerado um rolador nato, que anda muito bem em plano, apresenta-se também como um homem bastante combativo, a quem agradam em especial as fugas. Mas defende-se bem na média montanha", destacou a equipa.Gerard Armillas correu toda a sua carreira na Team Compak, com sede em Tarragona, tendo no palmarés uma vitória de etapa na Volta a Castela e Leão, vitórias na Copa Espanha Elite e Copa Espanha em Don Benito. "Estou muito feliz por fazer parte da EFAPEL em 2020. O meu objetivo é ajudar a equipa a conseguir todas as vitórias possíveis, aprender com a experiência dos meus colegas e melhorar todos os dias como corredor", sublinhou o catalão.