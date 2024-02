Gerben Thijssen conquista a 1.ª etapa da Volta ao Algarve

A Volta ao Algarve começou esta quarta-feira e como era previsível, a chegada a Lagos, desde Portimão, em etapa de 200 km, foi conquistada ao sprint, pelo belga Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty).Em um sprint puro numa reta da meta com 800 metros, Rui Oliveira (Emirates) ainda ameaçou, mas a ponta final, muito desorganizada, acabou por sorrir ao belga, a bater o holandês Marijn van den Berg(EF Education-EasyPost) e o compatriota Jordi Meeus(BORA-hansgrohe), 2.º e 3.º, respetivamente, com o mesmo tempo.Rui Oliveira foi o melhor português, ao acabar no 6.º lugar, a 1 segundo, enquanto Luís Mendonça (Sabugal-Anicolor) foi o melhor das equipas portuguesas, ao cortar a meta em 9.º lugar, também a 1 segundo do vencedor.O belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), principal favorito ao triunfo, não se meteu na confusão do sprint e chegou em 83.º lugar, perdendo 39 segundos, atrás de outros candidatos à geral, como o britânico Geraint Thomas (Ineos), 60.º (a 36 segundos).Já o belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), outro corredor com aspirações, mas que esteve envolvido numa queda a 22 km da meta, foi 121.º, a 1.40 minutos do vencedor.A jornada foi animada por vários ataques, sendo que a última fuga foi anulada a 22 km da meta pelo pelotão, que depois rolou compacto até à meta, com muito público a apoiar os ciclistas.A 2.ª etapa corre-se esta quinta-feira, com Gerben Thijssen a vestir de amarelo, na ligação entre Lagoa e Alto da Fóia (171,9 km), favorável aos trepadores.