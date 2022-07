Giacomo Nizzolo vence primeira etapa da Volta a Castela e Leão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista italiano Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) venceu esta quarta-feira ao sprint a primeira de duas etapas da Volta a Castela e Leão, na qual Daniel Freitas (Rádio Popular-Paredes-Boavista) foi o melhor português, em 15.º.

O campeão europeu de 2020, de 33 anos, venceu pela primeira vez este ano ao cumprir os 171,4 quilómetros entre Benavente e Morales del Vino em 3:24.00 horas, batendo sobre a meta o neozelandês Dion Smith (BikeExchange-Jayco), segundo, e o espanhol Iván García Cortina (Movistar), terceiro.

Freitas foi o melhor na chegada em pelotão compacto, depois de uma jornada em que, além da fuga do dia, surgiram diversas tentativas, sem sucesso, de vários grupos se isolarem na frente e discutirem entre si a vitória. O ciclista da equipa portuguesa é 20.º na geral, a 10 segundos de Nizzolo, que é líder, com quatro segundos de vantagem para Smith e seis para Cortina.

Na Glassdrive-Q8-Anicolor, a outra equipa portuguesa em prova na antecâmara da Volta a Portugal, o melhor foi António Carvalho, no 45.º posto. Fora das formações portuguesas, Rui Costa (UAE Emirates) foi 56.º, com o mesmo tempo do vencedor, enquanto Daniel Viegas (EOLO Kometa) chegou a 8.29 minutos, em 97.º.

Na quinta-feira, a segunda e última etapa tem início e fim em Guijuelo, com 189,3 quilómetros que apresentam um traçado acidentado, com cinco contagens de montanha ao todo, uma de primeira categoria, uma de segunda e três de terceira.