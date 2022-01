Giovanni Lonardi vence Clássica Comunidade Valenciana 1969

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O italiano Giovanni Lonardi (EOLO Kometa) venceu este domingo a Clássica Comunidade Valenciana 1969 - Grande Prémio Valência em bicicleta, ao impor-se num 'sprint' restrito ao belga Amaury Capiot (Arkéa Samsic), segundo, e ao britânico Chris Lawless (TotalEnergies), terceiro.







O trio concluiu os 175 quilómetros entre La Nucia e Valência em 4:02.34 horas, com Lonardi, de 25 anos, a cortar a meta primeiro, no regresso do ciclismo de estrada ao continente europeu para a época 2022.

O português Daniel Viegas ajudou à vitória do companheiro de equipa na EOLO Kometa e cortou, depois, a meta no 75.º lugar, a 2.50 minutos do vencedor.

Mais abaixo, em 83.º a 3.52, ficou Iúri Leitão, na estreia pela espanhola Caja Rural.