Glasgow recebe primeiros Mundiais conjuntos das várias vertentes do ciclismo

A cidade escocesa de Glasgow será a anfitriã da edição inaugural dos campeonatos do mundo de com 13 variantes do ciclismo, marcado para agosto de 2023, foi esta sexta-feira anunciado.A União Ciclista Internacional (UCI) anunciou hoje, em comunicado, a intenção de fazer decorrer estes Mundiais unificado "em duas semanas em agosto de 2023", com 13 títulos em disputa.A cidade de Glasgow foi escolhida depois de ter recebido já provas de ciclismo de pista e outros eventos, com destaque para o Velódromo Chris Hoy e o Centro de BMX de Glasgow, o que "retira a necessidade de construir nova infraestrutura".Os Mundiais de ciclismo vão decorrer de quatro em quatro anos, sempre no ano pré-olímpico, sendo que o presidente da UCI, David Lappartient, destacou a medida como "histórica" por poder "mostrar ao mundo as diferentes disciplinas deste desporto".Ao todo, são 13 as disciplinas que passam a juntar-se de quatro em quatro anos, com destaque para as provas de estrada, as provas paralímpicas, as corridas 'cross country' e BMX e o ciclismo de pista, além de provas de 'trials' e de 'granfondo'."Um evento como este representa uma maravilhosa oportunidade de encorajar a bicicleta como forma de mobilidade diária, garantindo um futuro sustentável para áreas urbanas e rurais e as suas populações", considerou Lappartient.