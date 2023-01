Glassdrive/Q8/Anicolor em 2023 com a ambição de sempre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com um misto de juventude e experiência, a Glassdrive/Q8/Anicolor apresentou ontem o plantel para 2023 em Águeda, onde está sediada a equipa, focada em fazer de novo uma época apontada às vitórias, facto de acaba por dar visibilidade aos patrocinadores. E disso deu conta o manager Carlos Pereira. “ Nunca vi um projeto de raiz novo, num só ano, conseguir ter a visibilidade que este teve. Nunca vi tantas vitórias obtidas numa equipa, num só ano”, frisou.

O uruguaio Mauricio Moreira, campeão em título da Volta a Portugal, e Frederico Figueiredo, 2º na prova atrás do colega de equipa, voltam a ser as setas apontadas à prova rainha – “vamos abordar 2023 com a ambição de sempre”, disse Moreira –, mas a Glassdrive tem outros argumentos, como Luís Mendonça e Rafael Reis. “Não crio expectativas, vamos deixando evoluir a época, a equipa tem qualidade, bons jovens e certamente faremos uma épocas que nos vai orgulhar”, destacou por sua vez Luís Mendonça.

No plantel para 2023, de onde saiu para a ABTF Betão-Feirense António Carvalho, 3º na Volta a Portugal, há quatro caras novas, dois jovens lusos e dois ciclistas que chegam do estrangeiro: o giante (1.93 m) russo Artem Nych e o espanhol Sergio Garcia.

A Glassdrive tem também uma formnação feminina, cujo diretor desportivo é o ex-ciclista Bruno Pires.