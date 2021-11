Governo apoia candidatura de Melgaço à organização dos Europeus de XCO em 2025

O ministro da Educação garantiu esta segunda-feira o apoio do Governo à candidatura de Melgaço para a organização dos campeonatos europeus de 'cross country' olímpico (XCO) de 2025, apresentada pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

"Contem com o Governo, estou convencido que temos todas as condições e que, com a nossa ajuda e influência, podemos trabalhar para que a candidatura seja bem-sucedida", disse Tiago Brandão Rodrigues, na sessão comemorativa dos 20 anos do Centro de Estágios da vila minhota.

Delmino Pereira, presidente da FPC, destacou as "condições excecionais da zona de Melgaço para a prática do ciclismo de estrada e de montanha" e definiu a candidatura lusa como "forte".

"Temos uma candidatura forte para conseguir organizar em 2025 o campeonato europeu de 'cross country' olímpico, que já foi apresentada à UCI (União Ciclista Internacional) e para a qual queremos ter também o apoio da federação espanhola e da federação galega de ciclismo", disse.

Delmino Pereira destacou o facto de os europeus de XCO serem "uma prova universal, de uma variante olímpica, disputada nas categorias de juniores, sub-23 e elites, em masculinos e femininos".

De acordo com o presidente da FPC, a escolha para a organização dos europeus de XCO de 2025 será feita no próximo mês de março, na Assembleia-Geral da UCI.