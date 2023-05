GP Beiras e Serra da Estrela: Iúri Leitão vence 2.ª etapa ao sprint

Iúri Leitão (Rural-Seguros RGA) venceu esta sexta-feira 2.ª etapa do 5.º Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela, ao impor-se ao sprint na meta instalada em Figueira de Castelo Rodrigo, com um tempo de 3:21.13.





Numa tirada com 123,5 quilómetros desde Fornos de Algodres, a chuva e o vento dificultaram bastante a tarefa ao pelotão. Ainda assim, não faltou emoção nem tentativas de mexer com a corrida, como a fuga de 12 elementos que passou a 8 e depois a 4, até ser anulada pelo pelotão a 4 quilómetros da chegada.O espanhol Pelayo Sánchez (Burgos BH) cedeu a liderança e a camisola amarela - conquistada de manhã no contrarrelógio coletivo que ligou Seia a Gouveia - a um companheiro de equipa, o uruguaio Eric Fagúndez.Com a vitória, Iúri Leirão lidera a classificação dos Pontos, Jose Maria Muñoz (Electro Hiper Europa) a Montanha e Duarte Domingues (Glassdrive/Q8/Anicolor) a Juventude.Sábado corre-se a 3.ª etapa, entre Penamacor e Pinhel, com 176,8 km. A corrida termina domingo.