Grande Prémio Anicolor: Mendonça coroado vencedor em Águeda

Luís Mendonça, de 37 anos, é o campeão do 7º Grande Prémio Anicolor, conseguindo em Águeda uma dupla consagração: vencedor da segunda etapa e da classificação geral.

Depois de na véspera o colombiano Santiago Mena (ABTF-Feirense) ter-se imposto numa chegada ao sprint, também em Águeda, Mendonça acabou por fazer a diferença num traçado bem diferente ao do primeiro dia, destacando-se do pelotão na última contagem de montanha e desde aí não mais parou até à meta. O ciclista da Glassdrive venceu isolado, com 19 segundos sobre o grupo perseguidor, composto por 14 corredores, liderado pelo espanhol Xavier Cañelas (Electro Hiper Europa) e por Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO), sendo que este já tinha tentado a sua sorte antes.

No final, o campeão do Grande Prémio Anicolor dedicou o triunfo a um dos patrocinadores da sua equipa. "É uma honra e esta vitória vai para o Sr. Fernando Sampaio, CEO da Anicolor, que tanto se esforça para nos apoiar. O ciclismo vive de patrocinadores e nós temos de estar gratos a essas pessoas que tanto investem no ciclismo ", disse Luís Mendonça, que terminou a prova à frente de Rafael Silva (Efapel) e Luís Gomes, ambos a ficarem a 19 segundos.

Os outros vencedores

Com várias camisolas e classificações em disputa, houve outros vencedores neste 7º Grande Prémio Anicolor. A saber: José Luis Faura, da equipa espanhola Electro, foi consagrado rei dos trepadores, André Ramalho (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) ganhou a geral das metas volantes, Alexandre Montez (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) foi o melhor jovem e o veterano Javier Moreno (Fonte Nova/Felgueiras) impôs-se na geral dos corredores das equipas de clube. A classificação coletiva foi vencida pela Glassdrive-Q8-Anicolor.



A descer também se ganham corridas



Luís Mendonça explicou a tática usada para chegar isolado a Águeda e conquistar o GP Anicolor. "Às vezes as diferenças fazem-se mais a descer do que a subir e quando vim reconhecer o percurso percebi que estava ali uma bela descida para quem é técnico. Percebi que se houvesse um ataque forte naquele momento, os adversários podiam fraquejar e atirei-me descida abaixo, coisa que gosto de fazer, senti-me bem nesse nível de exigência técnica e consegui cavar um fosso, que deu para chegar até à meta". Mas em determinada altura houve receio que não pudesse vingar. "A 10 km e com o vento muito forte de frente, tive medo que um grupo que colaborasse bem me pudesse alcançar. Não quis olhar para trás, encaixei a cabeça no guiador para seguir o mais aerodinâmico possível e foi incrível vencer aqui, neste prémio que é do nosso patrocinador", sublinhou.



Organização aponta a "patamar mais elevado"



O diretor da corrida, Fernando Sampaio, também ele CEO da Anicolor – Sistemas de Alumínio e presidente do Sporting Clube de Fermentelos, a quem pertence a organização da prova, era um homem satisfeito no final de mais uma edição do Grande Prémio Anicolor.





"Estou extremamente satisfeito pelo finalizar de mais um Grande Prémio Anicolor, onde o saldo é extremamente positivo", começou por referir, revelando depois que a organização pretende fazer crescer ainda mais a prova, nomeadamente com mais equipas estrangeiras. "Encontro-me redobradamente feliz, porque a somar a este final organizativo de alguma excelência, também a vitória de um atleta da nossa equipa, que patrocinamos, deixa-me ainda mais feliz e motivado para que continuemos nesta organização e se possível consigamos coloca-la num patamar ainda mais elevado. Ambicionamos que as próximas edições do Grande Prémio Anicolor cresçam mais. Esta experiência das duas etapas será para repetir e até certamente podermos chegar ao patamar desta ser uma das provas de referência do calendário nacional de ciclismo, para podermos ser mais atrativos, mesmo para equipas da nossa vizinha Espanha".