Grande Prémio Internacional das Beiras e Serra da Estrela: Artem Nych nova estrela na Serra

O Grande Prémio Internacional das Beiras e Serra da Estrela regressou em força e proporcionou três dias de muito espectáculo. O percurso já era duro e exigente, mas as condições climatéricas muito adversas dificultaram ainda mais a tarefa do pelotão. Mas a festa do ciclismo fez-se na mesma e o vencedor só ficou decidido na última etapa.

Artem Nych (Glassdrive) conquistou a camisola amarela final e a 1ª vitória da carreira ao fazer 2º na chegada à Guarda, depois de uma tirada duríssima (a mais longa da prova) com quatro contagens de montanha - a 1ª categoria no alto da Torre foi o maior desafio - e marcada pelo nevoeiro, a chuva e o frio, especialmente quando os corredores pedalavam em plena Serra da Estrela.

O ciclista russo, de 28 anos, foi apenas superado na meta por Abel Balderstone, da Caja Rural, equipa espanhol a que arrebatou outras duas etapas (2ª e 3ª), ambas conquistadas com grande autoridade por Iúri Leitão. O português voltou a demonstrar, depois da vitória na Volta à Grécia, no início deste mês, ser o sprinter luso em melhor forma.

A 5ª edição da corrida, que não tinha saído para a estrada nos últimos três anos, devido às várias contingências da pandemia, iniciou-se na sexta-feira com uma jornada dupla e, durante a manhã, realizou-se um contrarrelógio por equipas que ligou Seia a Gouveia. A especialidade é cada vez menos vista nas provas nacionais e internacionais, mas serviu para ditar as primeiras diferenças e aí começou também o domínio espanhol em termos de vitórias de etapas. É que a formação da Burgos foi a mais rápida do ‘crono’ e, por ter sido o primeiro corredor da equipa a cruzar a meta, Pelayo Sánchez tornou-se no primeiro camisola amarela da corrida. À tarde, na etapa que ligou Fornos de Algodres a Figueira de Castelo Rodrigo, Sánchez ‘cedeu’ a camisola a um companheiro de equipa, o compatriota Eric Fagúndez, mas recuperou-a imediatamente no dia seguinte quando o pelotão viajou de Penamacor até Pinhel.

Na etapa rainha, Pelayo Sánchez foi 3º a cruzar a meta, mas perdeu muito tempo e caiu para a mesma posição na geral final.

Se entre as equipas estrangeiras o protagonismo ficou dividido entre Burgos e Caja Rural, das formações nacionais o destaque foi naturalmente a Glassdrive. É que além da vitória na geral individual, a equipa de Águeda também levou para casa as camisolas azul (montanha) e branca (juventude), por Frederico Figueiredo e Duarte Domingues, respetivamente. Este último, note-se, só foi chamado na véspera do arranque da prova e foi o substituto de Mauricio Moreira. O corredor uruguaio, vencedor da Volta a Portugal do ano passado, foi baixa de última hora devido a uma infeção num ouvido.

Prova atraiu muito públicoApesar do mau tempo que se fez sentir durante quase todo o trajeto, a corrida originou grande interesse junto da comunidade. Nas partidas e nas chegadas, mas também nas restantes localidades dos 16 concelhos que a corrida visitou, houve sempre uma grande afluência de público incansável no apoio aos ciclistas.A vitória de Artem Nych foi um presente de aniversário para o diretor desportivo da Glassdrive. Rúben Pereira fez 31 anos no domingo e correu - de bicicleta - para felicitar o ciclista russo. Um momento de felicidade coletiva que, segundo o próprio, serviu para libertar "alguma tensão" sentida no início da etapa rainha."Estamos a falar de um Grande Prémio Internacional e tem muito peso para a nossa equipa ganhar uma prova destas com um pelotão de qualidade. Sabíamos da nossa responsabilidade, mas também sabíamos que os adversários estavam bastante bem e hoje em dia não é fácil ganhar no nosso ciclismo", analisou Rúben Pereira ao nosso jornal.Sobre Nych, o responsável da Glassdrive sublinhou que "mereceu a vitória, pois tem feito uma grande época", mas Rúben Pereira preferiu destacar a força de toda a equipa: "Venceu o Artem, mas somos realmente muito fortes enquanto grupo e equipa. É isso que nos distingue das outras estruturas. O Artem teve grande apoio de todos, sobretudo do Frederico Figueiredo, e vai retribui-lo no futuro."A Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB) alinha pelas ambições de Carlos Pereira quanto ao futuro da corrida."Estamos em crer que no próximo ano consigamos ter etapa a chegar ou passar na Serra de Béjar, com a província de Salamanca a associar-se. Será internacional nos dois sentidos. Alem de termos equipas de fora, também cruzarmos a fronteira. Já tivemos uma experiência, quando recebemos uma etapa da Volta a Castela e Leão, agora queríamos replicar e levar a nossa prova a território espanhol", disse Carlos Santos, diretor da AMCB. "Já estamos a preparar o próximo ano e será em período idêntico, mas com a expectativa que seja melhor em termos climatéricos", desejou.Quanto à edição de 2023, e no que ao impacto económico diz respeito , refere que "foi expectável", tendo sentido "grande adesão das pessoas", numa corrida que proporcionou "forte divulgação do território". *etapas foram ganhas pelo mesmo ciclista. O português Iúri Leitão (Caja Rural), de 24 anos, superiorizou-se em dois sprints.concelhos da região foram visitados pelo pelotão ao longo dos quatro dias de prova.ciclistas concluíram a corrida, sendo que à partida eram 115, de 17 equipas nacionais e estrangeiras. Números mostram bem a dureza da prova, sobretudo da última etapa que foi à Torre.