Com este desfecho houve alterações na classificação geral, com Daniel Mestre a assumir a liderança da prova, 'tirando' a camisola a amarela ao russo Aleksandr Grigorev (Sporting-Tavira), que chegou a Valongo no 10.º lugar e desce para a terceira posição, com nove segundos de atraso para o novo líder.Na segunda posição da geral está o boavisteiro Domingos Gonçalves, com oito segundo a mais que o camisola amarela.Para sexta-feira está agendada a quinta etapa da prova, num contrarrelógio por equipa de 18 quilómetros nas ruas de Esposende, com início agendado para as 15:00.