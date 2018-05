Continuar a ler

No desfecho da etapa, Rafael Lourenço foi o mais rápido, completando os 127,5 quilómetros do percurso em 3:08:06 horas, com Guillaume Almeida (Fortunna-Maia) a fazer segundo melhor, a dois segundos do vencedor, e Daniel Silva (Rádio Popular-Boavista) fechar o pódio do dia.



Na quarta-feira, corre-se a terceira etapa, dividida em dois setores. No primeiro, de manhã, há uma ligação de 78 quilómetros entre Monção e Viana do Castelo, estando reservado para a parte da tarde um contrarrelógio de 10 quilómetros nas ruas de Barcelos. No desfecho da etapa, Rafael Lourenço foi o mais rápido, completando os 127,5 quilómetros do percurso em 3:08:06 horas, com Guillaume Almeida (Fortunna-Maia) a fazer segundo melhor, a dois segundos do vencedor, e Daniel Silva (Rádio Popular-Boavista) fechar o pódio do dia.Na quarta-feira, corre-se a terceira etapa, dividida em dois setores. No primeiro, de manhã, há uma ligação de 78 quilómetros entre Monção e Viana do Castelo, estando reservado para a parte da tarde um contrarrelógio de 10 quilómetros nas ruas de Barcelos.

O português Rafael Lourenço (Liberty Seguros-Carglass) venceu esta terça-feira a segunda etapa do Grande Prémio JN em bicicleta, que ligou Viana do Castelo a Monção, mas que consagrou Nuno Meireles ((Miranda-Mortágua) como o novo camisola amarela.Meireles cortou a meta em Monção na quarta posição, mas, com a vantagem trazida da véspera, conseguiu ascender à liderança da prova, com um segundo sobre Daniel Silva (Rádio Popular Boavista), segundo classificado, e 41 segundos para Rafael Silva (EFAPEL), anterior camisola amarela e que agora é terceiro.

Autor: Lusa