Continuar a ler

Este primeiro setor da terceira etapa provocou alterações na classificação geral, com Daniel Silva (Rádio Popular-Boavista) a assumir a liderança da prova, 'tirando' a camisola a amarela a Nuno Meireles (Miranda-Mortágua), que desce para o segundo lugar, enquanto que Rafael Silva (EFAPEL) fecha o pódio da classificação geral.O segundo setor desta terceira etapa contempla um contrarrelógio individual, de 10 quilómetros, nas ruas da cidade de Barcelos, com a partida do primeiro ciclista agendada para as 16:00.