Greipel continua a liderar a prova, agora com 11 segundos de vantagem sobre o dinamarquês Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport) e 12 em relação a Merlier.



Tal como na primeira etapa, Tiago Machado cortou a meta na 49.ª posição, com o mesmo tempo de Greipel, e está a 20 segundos do alemão na geral.



O alemão Andre Greipel (Lotto Soudal) repetiu esta quinta-feira o triunfo inaugural e impôs-se no 'sprint' final da segunda etapa da Volta à Bélgica, enquanto o português Tiago Machado (Katusha-Alpecin) chegou no pelotão.Numa tirada de 162,1 quilómetros, entre Lochristi e Knokke-Heist, Andre Greipel voltou a ser o mais forte na ponta final, cortando a meta em 3:15.21 horas, o mesmo tempo atribuído ao holandês Wouter Wippert (Roompot-Mederlandse Loterij) e ao belga Tim Merlier (Vérandas Willems-Crelan), que já tinha sido terceiro no primeiro dia.

Autor: Lusa