Groenewegen vence etapa na Volta à Valónia

O ciclista holandês Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) venceu esta sexta-feira a quarta etapa da Volta à Valónia, na Bélgica, com o norte-americano Quinn Simmons (Trek-Segafredo) a manter a liderança da classificação geral.

Groenewegen completou a etapa entre Neufchâteau e Fleurus, ao longo de 206 quilómetros, com o tempo de 04:55.16 horas, batendo no sprint o italiano Giacomo Nizzolo (Qhubeka NextHash) e o colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates), naquela que foi a sua segunda vitória na prova, depois de ter conquistado a primeira etapa.

Quinn Simmons continua na liderança da classificação geral, com três segundos de avanço em relação ao belga Stan Dewulf (AG2R Citroën) e 19 segundos para o francês Aléxis Renard (Israel Start-Up Nation).

André Carvalho (Cofidis) terminou a etapa em 22.º, com o mesmo tempo do vencedor, e é o ciclista português melhor posicionado na classificação geral, ascendendo quatro posições até ao 22.º lugar, a 35 segundos do líder Quinn Simmons.

Rui Oliveira (UAE Emirates) fechou a tirada na 29.ª posição, com o mesmo tempo do primeiro, e é 57.º na geral, a 11 minutos, enquanto Diogo Barbosa (Hagens Berman Axeon) foi 131.º, a 12.21 minutos, e está em 123.º, a 29.17.

A quinta e última etapa da Volta à Valónia liga no sábado Dinant a Quaregnon, na distância de 192,4 quilómetros.