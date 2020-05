Guerra de egos pode ditar saída de Chris Froome da Ineos

Com muitas especulações sobre quem será o líder da Ineos na Volta a França, programada para agosto/setembro, Chris Froome teme que esse estatuto não lhe possa ser atribuído, mas sim ao colombiano Egan Bernal, o detentor do título.





De acordo com o site 'Cyclingnews', o britânico poderá deixar a equipa, podendo mesmo acontecer a meio da temporada, referindo a mesma fonte que Chris Froome já estará em conversações com algumas equipas, não revelando porém quais.O ciclista recusou comentar esta possibilidade, referindo antes estar concentrado na recuperação total e focado na Volta a França. É que Chris Froome, de 34 anos, nunca escondeu a ambição de conquistar a sua quinta vitória na mítica corrida, tendo em 2019 ficado impedido de o tentar devido à grave queda que sofreu no Dauphiné.E muitos duvidam mesmo que Chris Froome possa voltar ao nível de forma anterior, inclusive a Ineos, que prefere desse modo apostar em que lhe possa dar mais garantias, ou seja, no jovem Bernal, que o ano passado, aos 22 anos, se tornou no primeiro colombiano a inscrever o seu nome na galeria dos campeões do Tour. E para além de Egan Bernal, a poderosa equipa britânica tem ainda Geraint Thomas, também ele um vencedor da Volta a França (2018).Muitos egos a chocarem uns com os outros.