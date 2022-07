Gustav Pedersen e Monique Halter sagram-se campeões europeus Sub-19 de XCO em Anadia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os ciclistas dinamarquês Gustav Pedersen e suíça Monique Halter sagraram-se este sábado campeões europeus de 'cross country' olímpico (XCO) sub-19, em Anadia, onde decorrem até domingo os Europeus de juniores e sub-23 de estrada, pista e BTT.

Pedersen venceu isolado, concluindo as seis voltas à pista de Tamengos em 1:06.25 horas, com 11 segundos de vantagem sobre o neerlandês Rens Teunissen van Manen, segundo, e 52 do alemão Paul Schehl, terceiro.

O melhor representante português foi Artur Mendonça, que chegou na sétima posição, a 1.37 minutos do nórdico e líder do ranking mundial da categoria.

No setor feminino, a helvética Halter concluiu o percurso em 1:04.26 horas, 52 segundos à frente da compatriota Lea Huber, enquanto a polaca Natalia Grzegorzewska chegou ao 'bronze', 1.14 minutos depois.

A melhor lusa foi Íris Chagas, em 18.º lugar, a 7.58 minutos da campeã continental.