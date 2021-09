Gustav Wang sagra-se campeão mundial júnior de contrarrelógio

O dinamarquês Gustav Wang sagrou-se esta terça-feira campeão do mundo júnior de contrarrelógio, nos Mundiais da Flandres, na Bélgica, uma prova em que Gonçalo Tavares foi 40.º classificado e António Morgado foi 44.º.

Wang completou os 22,3 quilómetros entre Knokke e Bruges em 25.37 minutos, batendo por larga margem toda a concorrência e sucedendo assim ao italiano Antonio Tiberi, último campeão júnior, em 2019.

O britânico Joshua Tarling foi segundo, a 20 segundos, com o belga Alec Segaert no bronze, a 29, no regresso do escalão aos Mundiais, após a ausência em 2020, devido à pandemia de covid-19.

Gonçalo Tavares foi o melhor dos dois portugueses em prova, ao fechar em 40.º, a 2.02 minutos do vencedor, enquanto António Morgado demorou mais 2.15 do que Wang, e ficou no 44.º posto, entre 79 participantes.

Se Gonçalo Tavares se sentiu "melhor do que no Europeu", como explicou em declarações à Federação Portuguesa de Ciclismo, a necessidade de ir "sempre a pedalar, sempre a fundo", passando por uma zona de empedrado, fez da prova "muito dura".

"Era mais difícil, mas correu-me melhor do que há duas semanas", resumiu.

Já António Morgado admitiu um dia menos conseguido, "a sofrer desde o quilómetro zero", deixando "tudo na estrada", mas sem capacidade de melhorar, com o selecionador José Poeira, a tomar nota de "aspetos a melhorar para o futuro", sobretudo ao nível da cadência necessária em 'cronos' planos.

Na prova de juniores femininas, a mais forte foi a russa Alena Ivanchenko, que concluiu os 19,3 quilómetros em 25.05 minutos, 10 segundos mais rápida que a britânica Zoe Backstedt, segunda, e 25 do que a alemã Antonia Niedermaier, terceira.

Na quarta-feira, corre-se a contrarrelógio por equipas mistas, com 44,5 quilómetros de extensão.