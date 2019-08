Gustavo Veloso 15.º na Poitou-Charentes

O espanhol Gustavo Veloso, vencedor da Volta a Portugal em bicicleta de 2014 e 2015, foi esta terça-feira o corredor da W52-FC Porto mais bem classificado na Poitou-Charentes, ao terminar no 15.º lugar.





O galego terminou a corrida francesa de cinco etapas a 1.42 minutos do vencedor, o francês Christophe Laporte (Cofidis), que liderou a prova desde o primeiro dia.Ricardo Mestre, também da equipa azul e branca, foi o português mais bem classificado, com o 18.º posto, a 2.05 minutos do vencedor.