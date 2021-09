Henrique Casimiro vence 2.ª etapa do Grande Prémio Jornal de Notícias

Henrique Casimiro (Kelly-Simoldes-UDO) venceu esta quarta-feira a segunda etapa do Grande Prémio Jornal de Notícias, na chegada a Ovar, com Joaquim Silva (Tavfer-Measindot-Mortágua) a conservar a liderança da classificação geral individual.

O veterano cumpriu os 117,2 quilómetros entre Porto e Ovar em 2:57.16 horas, após um ataque de longe que surpreendeu o pelotão, com João Matias (Louletano) em segundo e Rafael Lourenço (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel) no terceiro lugar, ambos com o mesmo tempo.

Casimiro aproveitou a vitória para se colocar no segundo lugar à geral, a sete segundos de Joaquim Silva, que foi 11.º no grupo principal, com Rafael Lourenço em terceiro, a 11 segundos.

Na quinta-feira, a terceira etapa liga Santo Tirso ao alto de Nossa Senhora de Assunção, com uma cronoescalada de 7,4 quilómetros.