Henrique Casimiro vence GP Torres Vedras-Troféu Joaquim Agostinho

O português Henrique Casimiro (Efapel) venceu este domingo o Grande Prémio Internacional de Torres Vedras -- Troféu Joaquim Agostinho, ao ser segundo na terceira e última etapa, ganha pelo vencedor de 2018, o luso José Neves (Burgos-BH).O ciclista de 33 anos, que já tinha sido segundo classificado em 2018, conseguiu hoje vencer a prova ao acabar a um segundo de Neves, que correu os 179,3 quilómetros entre a Foz do Arelho e o alto de Montejunto em 4:40.47 horas.Frederico Figueiredo (Sporting-Tavira) foi terceiro classificado, a 27 segundos, e acabou por subir ao quarto lugar da geral final, que foi ganha por Casimiro com 30 segundos para Neves, segundo classificado.Sérgio Paulinho (Efapel), que hoje foi quinto, acabou em terceiro lugar, enquanto o anterior líder, o espanhol Gustavo Veloso (W52-FC Porto), acabou no quinto posto, numa prova que antecede a Volta a Portugal, que arranca em 31 de julho.A Efapel foi a melhor na geral por equipas, enquanto Henrique Casimiro logrou também a classificação dos pontos e a classificação da montanha, com José Neves como melhor jovem.