História repete-se em Glasgow para Thomas Pidcock e... Mathieu van der Poel

Thomas Pidcock é um ciclista versátil, competindo em várias disciplinas e com vitórias: é assim no ciclocrosse, na estrada e no mountain bike (BTT).

Ontem, em Glasgow, o britânico, da Ineos, sagrou-se campeão mundial de cross-country olímpico (BTT), a mesma prova onde em Tóquio’2020 conquistou o ouro. A história repete-se e não só por este detalhe. É que, tal como nos Jogos Olímpicos no Japão, também agora um dos seus maiores adversários, Mathieu van der Poel, desistiu e de outra vez na primeira volta. O holandês procurava fazer história, com a conquista do terceiro título mundial em 2023 em disciplinas diferentes. É que já tinha sido no ciclocrosse e na prova de fundo de estrada, este igualmente na Escócia.

Com Van der Poel fora de combate bem cedo, Pidcock, de 24 anos, chamou a si o maior favoritismo, para se impor por 19 segundos ao australiano Samuel Gaze e por 34 diante do suíço Nino Koretzky.

Resta acrescentar que este Mundial de XCO contou com outro ciclista bem conhecido da estrada: Peter Sagan. O eslovaco foi 63º (a 7.14 m), pelo que terá muito trabalho pela frente se quiser realmente ir aos Jogos de Paris’2024.