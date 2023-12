Homem alcoolizado atropela três ciclistas de equipa austríaca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Team Felbermayr Simplon Wels (@teamfelbermayrsimplonwels)

Um homem, que deu positivo a um teste de álcool, atropelou vários ciclistas de uma equipa austríaca, a Felbermayr - Simplon Wels, num semáforo e a 100 km/h, na Croácia, onde a formação se encontra em estágio. De acordo com a equipa, os ciclistas estavam parados num sinal vermelho quando "um condutor de uma carrinha, altamente alcoolizado, bateu com o carro com toda a força; testemunhas estimam que o veículo seguisse a 100 km/h".Três sofreram lesões graves, mas nenhum corre perigo de vida.