Hotel onde Nairo Quintana estava hospedado no Tour alvo de rusga

Depois dos resultados pouco positivos na Volta a França, a equipa Arkéa-Samsic ultrapassa mais um mau momento. De acordo com a informação avançada pelo 'Journal du Dimanche', agentes do gabinete de luta contra atendados ao meio ambiente e à saúde pública francesa registaram ocorrências no hotel onde seguia hospedado, nos Alpes.

Segundo a mesma fonte, os quartos de Nairo Quintana, dos seus compatriotas Winner Anacona e Dayer Quintana, dos massagistas e ainda o autocarro da equipa foram todos revistados. Até ao momento são desconhecidos os motivos das buscas.