No grupo, seguiram também Tiago Antunes (24.º), da Aldro Team, e André Carvalho (24.º), da seleção nacional.



André Ramalho foi 84.º e Venceslau Fernandes 86.º, a 2.30 minutos do líder, enquanto Jorge Magalhães terminou em 98.º, a 4.55 minutos da frente.



O britânico Stephen Williams (SEG Racing Academy) conservou a camisola amarela, com uma vantagem de 23 segundos sobre Julian Mertens (Lotto Soudal sub-23) e de 28 para Aurélien Paret-Peintre (Chambéry Cyclisme Formation).



A quarta e última etapa, no domingo, percorre 152,4 quilómetros entre Salies-du-Salat e Saint-Girons, com cerca de um terço do percurso em subida, com três contagens de montanha.

O ciclista Hugo Nunes, da seleção nacional, foi este sábado o melhor português na terceira etapa da Ronde de l'Isard, ao terminar no 17.º lugar, numa tirada ganha pelo bielorrusso Siarhei Shauchenka.João Almeida, que foi 37.º na etapa deste sábado, com o mesmo tempo do vencedor (3:44.53 horas), manteve o quinto posto na geral e a camisola da juventude. A Equipa Portugal continua no terceiro lugar da geral coletiva.

