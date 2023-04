Ide Schelling vence segunda etapa da Volta ao País Basco

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista holandês Ide Schelling (BORA-hansgrohe) venceu esta terça-feira ao sprint a segunda etapa da Volta ao País Basco, assumindo a liderança da classificação geral individual num dia em que Rúben Guerreiro (Movistar) foi 10.º.

Schelling, de 25 anos, cumpriu os 193,8 quilómetros entre Viana e Leitza em 4:53.33 horas, batendo sobre a meta o italiano Matteo Sobrero (Jayco AlUla), segundo, e o francês David Gaudu (Groupama-FDJ), terceiro.

Este é o novo pódio da geral individual, com quatro segundos de diferença entre primeiro e segundo e seis entre primeiro e terceiro, após uma tirada em que os vários portugueses subiram na geral.

O dia, de resto, prometia fazer diferenças entre candidatos à vitória final, mas acabou por chegar um grupo largo à meta, que surgiu pouco depois de uma subida de montanha de segunda categoria.

Registou-se um ataque a 47 quilómetros do fim, do espanhol Mikel Landa (Bahrain-Victorious), que bonificou três segundos num sprint intermédio, mas sem consequências, gerando-se um sprint entre o grupo principal.

Rúben Guerreiro é agora 14.º, a 10 segundos do novo líder, após fechar o top 10, com o companheiro de equipa Nelson Oliveira agora em 25.º, após o 21.º posto do dia.

O outro português em prova, Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) foi 128.º e na geral é 117.º, já a mais de 13 minutos.

Na quarta-feira, a terceira etapa vai ligar Errenteria a Amasa-Villabona em 153,9 quilómetros, com chegada em alto e cinco contagens de montanha categorizadas antes disso.