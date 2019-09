Ineos anuncia contratação de Richard Carapaz

A equipa de ciclismo Ineos anunciou esta segunda-feira a contratação do equatoriano Richard Carapaz, vencedor do último Giro e em fim de contrato com a Movistar, passando assim a contar com quatro potenciais chefes de fila na sua formação.Carapaz assina por três épocas, a partir de 2020, pela formação britânica, orientada por Dave Brailsford.Com o equatoriano de 26 anos, a Ineos passará a ter quatro vencedores de grandes voltas, pois já conta com os britânicos Christopher Froome (quatro Tours, um Giro e duas Vueltas) e Geraint Thomas (um Tour) e o colombiano Egan Bernal (um Tour)."Penso que é uma excelente ocasião para prosseguir o meu desenvolvimento e progressão enquanto corredor, a trabalhar para uma equipa que continua a progredir, ano após ano", congratula-se Carapaz, no site da sua futura equipa.Carapaz foi o primeiro equatoriano a ganhar uma grande volta, impondo-se no Giro a favoritos como o italiano Vincenzo Nibali e o esloveno Primoz Roglic.A entrada na Ineos, seguno Brailsford, já estava equacionada há semanas: "Admiramos há muito tempo os seus talentos de corredor e seguimos a sua progressão há anos, sempre o considerámos um elemento potencial para a nossa equipa.""É um trepador fantástico, mas tem também uma grande polivalência, como mostrou no Giro deste ano. É relativamente novo e não duvido que ainda vai progredir e melhorar, na Ineos", acrecentou.