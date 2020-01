INEOS confirmada na 46.ª Volta ao Algarve

A britânica INEOS vai juntar-se a outras 10 equipas do WorldTour na 46.ª Volta ao Algarve, que vai decorrer entre 19 e 23 de fevereiro, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

A formação de Egan Bernal, Geraint Thomas e Chris Froome, os últimos três vencedores da Volta a França, estará novamente na 'Algarvia', prova que venceu por três vezes nas últimas cinco edições, por Michal Kwiatkowski (2018) e Thomas (2015 e 2016).

O anúncio da presença da INEOS foi feito durante a cerimónia de assinatura dos contratos de patrocínio com a Cofidis, 'naming sponsor' da Volta ao Algarve, em Lisboa.

A corrida, em 2020 promovida à categoria UCI ProSeries, vai contar assim com a presença de 11 WorldTeams, entre as quais quatro das cinco melhores do 'ranking' mundial: a belga Deceuninck-QuickStep (1.ª), a alemã Bora-hansgrohe (2.ª), a UAE Emirates (4.ª) e a cazaque Astana (5.ª).

O lote de equipas do principal escalão do ciclismo mundial fica completo com a belga Lotto Soudal, a norte-americana Trek-Segafredo, a francesa Groupama-FDJ, a alemã Sunweb, a Israel Starp-Up Nation e a polaca CCC.

A 46.ª Volta ao Algarve, que vai ser disputada entre 19 e 23 de fevereiro, vai contar ainda com cinco ProTeams, o patamar imediatamente a seguir da hierarquia internacional: as espanholas Caja Rural e Fundación-Orbea, as belgas Alpecin-Fenix e Circus-Wanty Gobert e a Uno-X Norwegian Development.

Entre as 24 equipas participantes estarão também oito portuguesas, as continentais Aviludo-Louletano, Atum General-Tavira, Efapel, Kelly-InOutBuid, LA Alumínios, Miranda-Mortágua, Rádio Popular-Boavista e W52-FC Porto.

A próxima edição da 'Algarvia', que arranca em Portimão e termina com um contrarrelógio em Lagoa, vai ter cinco etapas e um total de 771,4 quilómetros.