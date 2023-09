Ineos mostrou interesse em Tadej Pogacar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A mais cara equipa do pelotão mundial, com um orçamento a rondar os 50/60 milhões de euros, está à procura de um ciclista para voltar às grandes vitórias, nomeadamente nas três Grandes Voltas, que lhes tem fugido nos últimos anos, graças às vitórias de Tadej Pogacar (Emirates), Jonas Vingegaard e Primoz Roglic (Jumbo), sobretudo destes três.De acordo a 'Marca', a Ineos procurou inteirar-se da situação de Tadej Pogacar, tendo o seu empresário, Alex Carera, referido isso mesmo ao jornal espanhol, sublinhando também que o esloveno, de 25 anos, não é um ciclista livre, tendo contrato com a Emirates até 2026, remetendo qualquer outra conversa para Mauro Gianetti, manager da Emirates.